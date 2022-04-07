Лукашенко рассказал о спецоперации по освобождению белорусов на Украине

«Надо жестко поставить условия, что, если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют. Ведь и здесь немало во главе с послом украинцев, мы же к ним относимся по закону, по-человечески. Но это уже не та ситуация. Поэтому: вели себя скверно, мы вынуждены были реагировать», - подытожил Лукашенко.