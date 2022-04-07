Лукашенко рассказал о спецоперации по освобождению белорусов на Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территории Украины была проведена спецоперация по освобождению белорусских граждан. Об этом пишет БЕЛТА.
По словам Лукашенко, на Украине «негодяи начали захватывать наших людей».
«Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», - рассказал глава государства на заседании Совета безопасности.
При этом он отметил, что спецоперация была проведена «блестяще» и поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам ее участников. Он также попросил дипломатов донести до Киева требование освободить всех граждан Белоруссии, которые еще находятся на украинской территории.
«Надо жестко поставить условия, что, если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют. Ведь и здесь немало во главе с послом украинцев, мы же к ним относимся по закону, по-человечески. Но это уже не та ситуация. Поэтому: вели себя скверно, мы вынуждены были реагировать», - подытожил Лукашенко.
Он также выразил уверенность, что Белоруссия должна участвовать в мирных переговорах, которые ведутся между Россией и Украиной, так как страну «ввязали» в этот конфликт.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. Также под санкционным давлением оказалась и Белоруссия, как ближайший союзник России.