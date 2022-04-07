Выступление Зеленского вызвало скандал в европейской стране

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с боевиками полка «Азов» выступил по видеосвязи перед парламентом Греции и вызвал скандал. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что депутаты компартии Греции КПГ и правой партии «Греческое решение» проигнорировали речь украинского президента, отказавшись присутствовать в это время на заседании парламента. Поприветствовали Зеленского только парламентарии от правящей партии «Новая демократия».

Во время своего выступления глава государства рассказал об обстановке на Украине и призвал Грецию оказать максимальную поддержку республике. Он также предложил депутатам посмотреть видеозапись с обращением двух бойцов «Азова» из Мариуполя.