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45 минут назад

Европарламент призвал полностью отказаться от российского газа

Lenta.ruиещё 5

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от российских энергоносителей, сообщает РИА Новости. Пересмотреть эмбарго могут в случае изменения позиции Москвы по Украине.

Европарламент призвал полностью отказаться от российского газа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Депутаты призывают к дополнительным ограничительным мерам, в частности, к полному эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля», — сказано в сообщении парламента.

Депутаты считают, что при этом Евросоюз должен предусмотреть четкую стратегию энергетической безопасности. В полномочия парламента не входит принятие санкций, резолюции обязательными к исполнению не являются.

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Сейчас Совет Евросоюза согласовывает очередные ограничительные меры, которые могут предполагать эмбарго на поставки угля. Пока, по данным СМИ, Евросоюз решил отсрочить полный отказ от закупок российского угля на месяц. Запрет вступит в силу в августе, вместо изначально запланированного июля. Именно со спорами относительно сроков была связана невозможность согласовать новые ограничения 6 апреля.

Что касается газа, то пока в Европе рассчитывали лишь существенно снизить объемы российского импорта. Ставку предполагается сделать, в частности, на рост импорта и трубопроводного, и сжиженного природного газа (СПГ) от других поставщиков, а также развитие альтернативной энергетики.

В мире,Владимир Путин,Европарламент,Совет Европы,ЕС,
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