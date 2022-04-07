Зеленский спровоцировал скандал в парламенте Греции

Сегодня в парламенте Греции разразился скандал. Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского к конференции подключились два боевика из «Азова»*, сообщает телеграм-канал «Сигнал».
«Недопустимо, что сегодня выступили перед греческим парламентом вместе с президентом Зеленским члены батальона «Азов», – заявила секретарь партии СИРИЗА.
Многие греческие депутаты бойкотировали заседание до его начала. Внезапное выступление членов «Азова» вызвало политический скандал.
Большинство депутатов отказались приветствовать президента Украины. Однако правящая партия «Новая демократия» выслушала Зеленского.
*Батальон «Азов» признан в России экстремистским, деятельность организации в стране запрещена