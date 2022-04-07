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1 час назад

В парламенте Греции произошел скандал из-за выступления Зеленского

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Сегодня в парламенте Греции разразился скандал. Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского к конференции подключились два боевика из «Азова»*, сообщает телеграм-канал «Сигнал».

Зеленский спровоцировал скандал в парламенте Греции
Фото: ReutersReuters

«Недопустимо, что сегодня выступили перед греческим парламентом вместе с президентом Зеленским члены батальона «Азов», – заявила секретарь партии СИРИЗА.

Многие греческие депутаты бойкотировали заседание до его начала. Внезапное выступление членов «Азова» вызвало политический скандал.

Большинство депутатов отказались приветствовать президента Украины. Однако правящая партия «Новая демократия» выслушала Зеленского.

*Батальон «Азов» признан в России экстремистским, деятельность организации в стране запрещена

Владимир Зеленский,
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