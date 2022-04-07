В Черногории отменили масочный режим

"Ношение масок с сегодняшнего дня обязательно только в поликлиниках, больницах, общественном транспорте и отелях. Во всех остальных общественных местах ношение маски носит рекомендательный характер. Кроме того, отменяется ограничение числа присутствующих на массовых мероприятиях на открытых площадках", - заявил Галич.