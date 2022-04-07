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2 часа назад

В Черногории отменили масочный режим

ТАСС

Черногория приняла решение о смягчении противоковидных мер, отменив обязательное ношение масок в общественных местах. Об этом в четверг заявил директор Института общественного здоровья Игор Галич на пресс-конференции.

В Черногории отменили масочный режим
Фото: ТАССТАСС

"Ношение масок с сегодняшнего дня обязательно только в поликлиниках, больницах, общественном транспорте и отелях. Во всех остальных общественных местах ношение маски носит рекомендательный характер. Кроме того, отменяется ограничение числа присутствующих на массовых мероприятиях на открытых площадках", - заявил Галич.

Глава института отметил, что настоятельно рекомендует продолжать соблюдение масочного режима людям с хроническими заболеваниями.

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