В Черногории отменили масочный режим

Черногория приняла решение о смягчении противоковидных мер, отменив обязательное ношение масок в общественных местах. Об этом в четверг заявил директор Института общественного здоровья Игор Галич на пресс-конференции.
"Ношение масок с сегодняшнего дня обязательно только в поликлиниках, больницах, общественном транспорте и отелях. Во всех остальных общественных местах ношение маски носит рекомендательный характер. Кроме того, отменяется ограничение числа присутствующих на массовых мероприятиях на открытых площадках", - заявил Галич.
Глава института отметил, что настоятельно рекомендует продолжать соблюдение масочного режима людям с хроническими заболеваниями.