Российского посла вызвали в МИД Франции

Посол России в Париже Алексей Мешков вызван во французский МИД после сообщения российского посольства по поводу провокации в Буче. Об этом заявил сегодня глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет РИА Новости.

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«Столкнувшись с непристойностью и провокационным сообщением посольства России во Франции о бесчинствах в Буче, я принял решение о вызове посла России сегодня утром в МИД», - пояснил Ле Дриан в своем аккаунте в Twitter.

Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую в городе Буча. На ней засняли лежащие на дороге тела погибших мирных жителей, которых, по утверждениям Киева убили российские военные.

Минобороны РФ отвергло обвинения со стороны Украины в убийстве мирных жителей в Буче. В ведомстве подчеркнули, что на момент инцидента российских военных в городе не было уже несколько дней и видео появилось только на четвертый день после прибытия в город сотрудников СБУ.