Российского посла вызвали в МИД Франции

Посол России в Париже Алексей Мешков вызван во французский МИД после сообщения российского посольства по поводу провокации в Буче. Об этом заявил сегодня глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет РИА Новости.
«Столкнувшись с непристойностью и провокационным сообщением посольства России во Франции о бесчинствах в Буче, я принял решение о вызове посла России сегодня утром в МИД», - пояснил Ле Дриан в своем аккаунте в Twitter.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую в городе Буча. На ней засняли лежащие на дороге тела погибших мирных жителей, которых, по утверждениям Киева убили российские военные.
Минобороны РФ отвергло обвинения со стороны Украины в убийстве мирных жителей в Буче. В ведомстве подчеркнули, что на момент инцидента российских военных в городе не было уже несколько дней и видео появилось только на четвертый день после прибытия в город сотрудников СБУ.
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что тела на видео «никак не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня, а по сенсационным и абсолютно антинаучным данным «Нью-Йорк таймс», вообще с 20 марта».