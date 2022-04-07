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3 часа назад

Власти Испании заявили, что не рассматривают отправку Украине танков и самолетов

ТАСС

Правительство Испании пока не рассматривает возможность направить Украине танки, самолеты и тяжелое вооружение. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес, который принимает участие в проходящей в Брюсселе встрече глав МИД стран - членов НАТО.

Власти Испании отказались напрвлять Украине тяжелое вооружение
Фото: ТАССТАСС

"Эта [возможность] не рассматривается", - приводит слова главы ведомства агентство Europa Press. "Испания уже помогает военным оборудованием, гуманитарной помощью, санкциями и политической поддержкой", - добавил Альбарес.

В конце марта министр обороны Испании Маргарита Роблес говорила, что правительство королевства направило Украине в общей сложности десять самолетов с наступательным вооружением.

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