Власти Испании отказались напрвлять Украине тяжелое вооружение

Правительство Испании пока не рассматривает возможность направить Украине танки, самолеты и тяжелое вооружение. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес, который принимает участие в проходящей в Брюсселе встрече глав МИД стран - членов НАТО.