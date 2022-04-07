Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Чехия: «Кирпичи кончились, скидки кончились»

Коронавирус спровоцировал хаос в сфере строительства, сократил производство и усложнил логистику. Пандемия отступила и все ждали нормализации, но начался украинский кризис, который приводит к еще большему росту цен и дефициту товаров, пишет чешская газета Lidovky.

Издание отмечает, что даже гигантские строительные компании боятся, что материала им не хватит, поэтому заказывают заранее. Заказы на тепло- и гидроизоляционные материалы в Чехии не будут принимать как минимум до июня, гипсокартон приходится ждать по месяцу, не хватает и фанеры, которую раньше завозили из России и Украины, стальная арматура для бетона подорожала с 25 до 45 крон (до 167 рублей) за килограмм, кирпичи - вдвое по сравнению с прошлым годом и найти их сложно. Скидок на стройматериалы продавцы больше не предлагают.

«Снимите маску с американцев»

Китайская газета «Хуаньцю шибао» в своем материале под заголовком «Снимите маску с американцев» назвала США «главными интриганами и последователями холодной войны в 21 веке». Издание подчеркнуло, что с помощью санкций США хотят не только посильнее ударить по российской экономике, но и сделать европейские страны более зависимыми от Вашингтона.

США «стремятся разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага», а украинский кризис - это «новая ловушка, расставленная США в попытке поглотить Россию и контролировать Европу, тем самым сохранив свою абсолютную гегемонию в мире», пишет «Хуаньцю шибао». Издание заявило, что в американских политических элитах давно сформировался антироссийский консенсус: «После распада Советского Союза НАТО во главе с Соединенными Штатами продолжила сжимать пространство безопасности России посредством пяти раундов расширения на восток».

«Украинский конфликт разоблачает миф о более цивилизованной Европе»

Когда видео, на котором украинские солдаты стреляют в закованных в наручники и связанных российских солдат, распространилось в интернете, пользователи соцсетей возмутились и сравнили это варварское поведение с действиями террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), пишет Рамзи Баруд в своей статье для MintPress News.

Украинский чиновник Алексей Арестович напомнил украинцам об их ответственности по международному праву, отметив, что «мы европейская армия». Как будто последнее является синонимом цивилизованного поведения, отмечает Баруд. Это заявление содержало в себе «тонкий расизм», как бы намекая на то, что только люди не с Запада, не европейцы, могут совершать ужасное и трусливое насилие. Как отмечает автор, если бы не европейцы, Палестина обрела бы независимость десятилетия назад, если бы не НАТО - не началась бы война в Корее 1950 года, «список можно продолжать и продолжать: от позорных опиумных войн против Китая, начавшихся в 1839 году, до ядерных бомбардировок Японии в 1945-м, уничтожения Вьетнама, Лаоса, Камбоджи в 1954, 1959 и 1970 годах».

CNN: украинский кризис и миллионы пострадавших по всему миру

Если украинский кризис затянется, от него пострадают миллионы людей по всему миру, пишет Стивен Коллинсон в своем материале для CNN. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила об «огромных последствиях» для мировых запасов продовольствия и энергоносителей.

Это, в свою очередь, создаст цепочку политических последствий в США и западных столицах: к примеру, рост цен на бензин и продукты в Штатах может нанести удар по демократам на приближающихся промежуточных выборах. Йеллен предупредила, что сильнее всего пострадают экономики развивающихся стран, уже столкнувшихся с тяжелым долговым бременем и пытающихся оправиться от пандемии.

Fox News: ФБР разрушило «ботнет» российских хакеров

Телеканал Fox News сообщает, что ФБР удалось вырвать контроль над тысячами маршрутизаторов и брандмауэров из рук российских хакеров. В ФБР утверждают, что им удалось захватить контроль над устройствами, которые хакеры использовали для создания «ботнета» - сети взломанных компьютеров, которые могут бомбардировать серверы вредоносными программами.