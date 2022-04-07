В Китае растет беспокойство по поводу предстоящего урожая

В Китае растет беспокойство по поводу продовольственной безопасности.
В провинции Цзилинь, где выращивают кукурузу, в преддверии весенней пахоты действует карантин, и признаков его отмены пока не видно.
В некоторых районах провинции, таких как уезд Лишу, солома от предыдущего урожая устилает пашню, потому что фермерам не разрешают покидать свои дома.
«Сейчас все поле покрыто соломой, – говорит Дон, семья которого обрабатывает два гектара (5 акров) кукурузных полей в Лишу. – Мы не можем приступить к посеву».
Дон, который назвал только свою фамилию, сказал, что обычно фермеры занимаются очисткой стерни, боронованием и внесением удобрений для подготовки к посеву в начале мая.
«Сейчас всем запретили выходить на улицу, – сказал он. – А в сельскохозяйственных магазинах нет семян и удобрений. Даже если они есть, фермеры не могут пойти и купить их».
В провинции Цзилинь находятся 4,2 млн гектаров (10,4 млн акров) кукурузных полей, которые составляют 10% общего кукурузного посевного фонда, согласно официальным данным. С14 марта в провинции действует карантин, поездки ограничены, растет беспокойство по поводу предстоящего урожая. Уже сейчас наблюдаются серьезные сбои в транспортировке сельскохозяйственных товаров.