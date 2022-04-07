В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
59 минут назад

Из-за карантина в Китае начались сбои в поставках сельскохозяйственных товаров

Век

В Китае растет беспокойство по поводу продовольственной безопасности.

В Китае растет беспокойство по поводу предстоящего урожая
Фото: AP PhotoAP Photo

В провинции Цзилинь, где выращивают кукурузу, в преддверии весенней пахоты действует карантин, и признаков его отмены пока не видно.

В некоторых районах провинции, таких как уезд Лишу, солома от предыдущего урожая устилает пашню, потому что фермерам не разрешают покидать свои дома.

«Сейчас все поле покрыто соломой, – говорит Дон, семья которого обрабатывает два гектара (5 акров) кукурузных полей в Лишу. – Мы не можем приступить к посеву».

Дон, который назвал только свою фамилию, сказал, что обычно фермеры занимаются очисткой стерни, боронованием и внесением удобрений для подготовки к посеву в начале мая.

«Сейчас всем запретили выходить на улицу, – сказал он. – А в сельскохозяйственных магазинах нет семян и удобрений. Даже если они есть, фермеры не могут пойти и купить их».

В провинции Цзилинь находятся 4,2 млн гектаров (10,4 млн акров) кукурузных полей, которые составляют 10% общего кукурузного посевного фонда, согласно официальным данным. С14 марта в провинции действует карантин, поездки ограничены, растет беспокойство по поводу предстоящего урожая. Уже сейчас наблюдаются серьезные сбои в транспортировке сельскохозяйственных товаров.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители