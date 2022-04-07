В Китае растет беспокойство по поводу предстоящего урожая

В Китае растет беспокойство по поводу продовольственной безопасности.

Фото: AP Photo AP Photo

В провинции Цзилинь, где выращивают кукурузу, в преддверии весенней пахоты действует карантин, и признаков его отмены пока не видно.

В некоторых районах провинции, таких как уезд Лишу, солома от предыдущего урожая устилает пашню, потому что фермерам не разрешают покидать свои дома.

«Сейчас все поле покрыто соломой, – говорит Дон, семья которого обрабатывает два гектара (5 акров) кукурузных полей в Лишу. – Мы не можем приступить к посеву».

Дон, который назвал только свою фамилию, сказал, что обычно фермеры занимаются очисткой стерни, боронованием и внесением удобрений для подготовки к посеву в начале мая.

«Сейчас всем запретили выходить на улицу, – сказал он. – А в сельскохозяйственных магазинах нет семян и удобрений. Даже если они есть, фермеры не могут пойти и купить их».