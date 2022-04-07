Лукашенко обратился к союзникам Минска и Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «пока еще сомневающихся» союзников Минска и Москвы сплотиться. Как сообщает Sputnik Беларусь, глава страны заявил, что без укрепления политических, экономических и военных связей всех завтра может не быть.