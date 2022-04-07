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19 минут назад

Лукашенко обратился к союзникам Минска и Москвы

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «пока еще сомневающихся» союзников Минска и Москвы сплотиться. Как сообщает Sputnik Беларусь, глава страны заявил, что без укрепления политических, экономических и военных связей всех завтра может не быть.

Лукашенко обратился к союзникам Минска и Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока еще сомневающиеся союзники должны понять - без скорейшего сплочения нашей "цивилизации", без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть. Не будет просто», — заявил Лукашенко.

Лукашенко выразил уверенность, что в текущей ситуации очень важно находить и продвигать перспективные направления вместе с дружественными государствами, использовать точечную дипломатию и достигать конкретных результатов.

«Уже нет сомнений, что с началом российской операции в Украине завершилась целая историческая эпоха. В условиях обострения противостояния ведущих игроков стремительно формируется новый "водораздел" между Востоком и Западом», — сказал Лукашенко.

В мире,Александр Лукашенко,
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