Лукашенко обратился к союзникам Минска и Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «пока еще сомневающихся» союзников Минска и Москвы сплотиться. Как сообщает Sputnik Беларусь, глава страны заявил, что без укрепления политических, экономических и военных связей всех завтра может не быть.
«Пока еще сомневающиеся союзники должны понять - без скорейшего сплочения нашей "цивилизации", без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть. Не будет просто», — заявил Лукашенко.
Лукашенко выразил уверенность, что в текущей ситуации очень важно находить и продвигать перспективные направления вместе с дружественными государствами, использовать точечную дипломатию и достигать конкретных результатов.
«Уже нет сомнений, что с началом российской операции в Украине завершилась целая историческая эпоха. В условиях обострения противостояния ведущих игроков стремительно формируется новый "водораздел" между Востоком и Западом», — сказал Лукашенко.