Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
"В ближайшее время мы встретимся с президентом России. Я хотел бы знать, какие есть проблемы, которые мы должны решать на уровне президентов", - заявил Лукашенко в четверг на заседании Совета безопасности в расширенном формате, сообщает агентство БелТА.
Глава государства поинтересовался, насколько эффективно реализуются белорусско-российские договоренности о взаимной поддержке в связи с жестким давлением Запада и какие необходимы дополнительные меры.
Лукашенко отметил важную поддержку белорусской стороне Россией, прежде всего в экономическом плане.