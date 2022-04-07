Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с Путиным

"В ближайшее время мы встретимся с президентом России. Я хотел бы знать, какие есть проблемы, которые мы должны решать на уровне президентов", - заявил Лукашенко в четверг на заседании Совета безопасности в расширенном формате, сообщает агентство БелТА.