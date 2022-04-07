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2 часа назад

Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным

ТАССиещё 2

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с Путиным
Фото: ТАССТАСС

"В ближайшее время мы встретимся с президентом России. Я хотел бы знать, какие есть проблемы, которые мы должны решать на уровне президентов", - заявил Лукашенко в четверг на заседании Совета безопасности в расширенном формате, сообщает агентство БелТА.

Глава государства поинтересовался, насколько эффективно реализуются белорусско-российские договоренности о взаимной поддержке в связи с жестким давлением Запада и какие необходимы дополнительные меры.

Лукашенко отметил важную поддержку белорусской стороне Россией, прежде всего в экономическом плане.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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