На магазинах Chanel в Париже появились наклейки c Гитлером

На магазинах Chanel в Париже появились наклейки и рисунки с Адольфом Гитлером. Как сообщает Telegram-канал Baza, неизвестные обклеили магазины портретами с лидером нацистской Германии после того, как в Дубае россиянам отказались продавать вещи бренда, если они не обяжутся не носить их в РФ.

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Baza связывает акцию со слухами о контактах создательницы бренда француженки Коко Шанель и Адольфа Гитлера, о чем давно спорят историки. Часть экспертов считает, что она сотрудничала с немецким правительством во время Второй Мировой войны и была любовницей немецкого разведчика Ганса Гюнтера фон Динклаге.

Напомним, что ранее россиянка Лиза Литвин рассказала, что столкнулась с дискриминацией. В одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны.