Канада отказалась высылать российских дипломатов

Канада не будет высылать российских дипломатов, так как это приведет к зеркальным мерам со стороны России и противоречит интересам страны. Об этом заявил Radio Canada премьер-министр Джастин Трюдо.

По его словам, Оттаве необходимо сохранять дипломатические контакты с Россией и поддерживать находящихся там канадцев.

«Мы должны быть очень осторожными. Мы не хотим быть лишенными источников информации в Москве в это кризисное время, когда возникают дипломатические вопросы», - заметил премьер-министр.

При этом Трюдо подчеркнул, что Канада должна использовать все доступные инструменты, чтобы «наказать Россию» за спецоперацию на Украине.

На высылке российских дипломатов настаивает оппозиционная Консервативная партия Канады. По мнению консерваторов, это стало бы «четким сигналом» о поддержке Украины, отмечает издание.

Ранее Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция и Италия - 30, Испания – 25, Дания - 15, Швеция - трех. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что речь идет о сотрудниках посольств, которые «каждый день работали против свободы и сплоченности немецкого общества».