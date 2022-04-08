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36 минут назад

Япония задумалась о высылке российских дипломатов

Секрет Фирмыиещё 1

В правительстве Японии рассматривают новые санкционные меры против России. В качестве очередного шага японский кабинет министров обсуждает высылку части российских дипломатов из страны. Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что усиление санкций неизбежно. По его словам, отменять санкции можно будет, когда в регионе наступит мир.

Япония рассматривает высылку части российских дипломатов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Япония задумалась о высылке российских дипломатов

Правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, её компаний и граждан. В этот перечень вошла и Япония.

Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно призвал Москву не ущемлять интересы японского бизнеса и народа.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что ограничения губительно влияют и на экономику Японии. К примеру, международный бизнес, которому до сих пор удавалось работать бесперебойно, при усилении санкций не сможет вести дела. Цены на энергоресурсы продолжают расти, и Хагиуда опасается, что это скажется на курсе йены.

Ранее Япония уже вводила транспортные ограничения, а также санкции для физических лиц и компаний из России. Власти заморозили их банковские счета и активы на территории Японии.

31 марта в главном дипломатическом справочнике, который публикуется МИД Японии ежегодно, спорные острова Курильской гряды назвали «незаконно оккупированными». Впервые «северные территории» были охарактеризованы так в издании 2003 года.

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