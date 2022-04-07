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2 часа назад

Венгрия не поддержала предложение ЕС ввести энергетические санкции против России

Lenta.ru

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает предложения Еврокомиссии о введении энергетических санкций против России. Цитату приводит Reuters.

Венгрия не поддержала энергетические санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат заявил, что введение санкций в отношении сфер, связанных с ядерной энергетикой, является «красной чертой» для Венгрии, и Будапешт не будет поддерживать такие решения.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия собирается предложить странам ЕС ввести запрет на импорт угля, резины, химикатов и другой продукции, оцениваемый в 9 миллиардов евро в год. Возможно, страны также решат запретить экспорт полупроводников, компьютеров, оборудования для сжиженного природного газа (СПГ) и иной техники в Россию. Речь идет о поставках на сумму еще около 10 миллиардов евро в год.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже говорил, что ввести санкции против российского газа не смогут из-за Венгрии: страна слишком серьезно зависит от поставок.

В мире,Жозеп Боррель,Петер Сийярто,Еврокомиссия,ЕС,
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