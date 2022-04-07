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1 час назад

МИД КНР прокомментировал возможный визит Нэнси Пелоси на Тайвань

ТАССиещё 1

Китай выступает решительно против любых форм официальных контактов между США и Тайванем. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя информацию о возможном визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Китай отреагировал на возможный визит Пелоси на Тайвань
Фото: ТАССТАСС

"Китайская сторона выступает решительно против любых форм официальных контактов между США и Тайванем", - сказал он.

Как указал дипломат, если Пелоси посетит Тайвань, это серьезно нарушит принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, причинит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР, нанесет удар по политической основе двусторонних отношений и пошлет ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня".

"Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим и уже сделала американской стороне строгое представление", - указал дипломат.

Как сообщил в четверг японский канал Fuji TV, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси намеревается в ближайшие дни посетить Тайвань. По данным источников телеканала, 8 апреля Пелоси намерена прибыть в Японию, где проведет встречу с премьер-министром Фумио Кисидой. После этого она планирует посетить Тайвань. Подчеркивается, что это будет первым за последние 25 лет посещением Тайваня спикером Палаты представителей Конгресса США.

В мире,Фумио Кисида,Конгресс США,
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