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1 час назад

Лукашенко уличил Запад в предварительной подготовке санкций

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад ввел бы санкции против Белоруссии в любом случае. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности республики, передает БЕЛТА.

Лукашенко уличил Запад в предварительной подготовке санкций
Фото: ТАССТАСС

Лукашенко уличил страны Запада в предварительной подготовке к введению санкций.

«Скорость принятия санкций, а также глубина проработки свидетельствуют о том, что они готовились давно и тщательно. При этом понятно, что их бы ввели вне зависимости от развития российско-украинских отношений», — заявил он.

По словам главы государства, ограничения могли бы вводиться постепенно, но «мы бы их получили в любом случае».

Ранее Лукашенко призывал «не плакаться» из-за введенных Западом санкций. По его мнению, такие обстоятельства открывают огромный шанс для науки, экономики и других сфер.тельства открывают огромный шанс для науки, экономики и других сфер.

В мире,Александр Лукашенко,
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