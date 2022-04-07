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57 минут назад

Пушилин: ДНР впервые отмечает годовщину независимости как суверенное государство

ТАСС

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поздравил сограждан с восьмой годовщиной провозглашения независимости.

ДНР отмечает годовщину независимости
Фото: дандан

"Настало время, когда вместе с нами отмечают праздник жители освобожденных населенных пунктов, вытерпевшие долгие годы оккупации украинского режима. Мы ждали этого момента восемь лет, с тех пор как весь Донбасс восстал против госпереворота на Украине и выступил за независимость. Особенность нынешней годовщины еще и в том, что республика впервые отмечает ее в статусе суверенного государства, официально признанного Россией", - говорится в поздравлении, опубликованном в четверг в Telegram-канале главы ДНР.

По словам Пушилина, в освобожденных Волновахе, Гранитном, Володарском и еще более 130 населенных пунктах можно свободно говорить на родном русском языке, почитать своих дедов и прадедов, освобождавших мир от фашизма. "Освобождения ждут и другие наши города. В наших сердцах живет уверенность, что победа близко, что вскоре мы вновь станем хозяевами на своей земле, вместе будем строить мирную счастливую жизнь", - отметил он.

Восемь лет назад в эти дни в Донбассе проходили массовые акции противников госпереворота в Киеве. 6 апреля 2014 года донецкие манифестанты заняли здание обладминистрации. Так люди выразили свой протест против захвата ультранационалистами власти в Киеве, их планов ограничить права русскоязычного населения, добиться вступления страны в НАТО и разорвать добрососедские отношений с РФ. Днем позже, 7 апреля, было объявлено о создании Донецкой народной республики.

В мире,Денис Пушилин,НАТО,
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