ДНР отмечает годовщину независимости

"Настало время, когда вместе с нами отмечают праздник жители освобожденных населенных пунктов, вытерпевшие долгие годы оккупации украинского режима. Мы ждали этого момента восемь лет, с тех пор как весь Донбасс восстал против госпереворота на Украине и выступил за независимость. Особенность нынешней годовщины еще и в том, что республика впервые отмечает ее в статусе суверенного государства, официально признанного Россией", - говорится в поздравлении, опубликованном в четверг в Telegram-канале главы ДНР.