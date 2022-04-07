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18 минут назад

Сенат США одобрил ленд-лиз для Украины

Мария Иванова

Сенат США одобрил ленд-лиз - программу, позволяющую президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие предметы снабжения на Украину. Об этом сообщается на сайте сената.

Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины
Фото: ReutersReuters

Ленд-лиз - программа времен Второй мировой, она позволяла США быстро пополнить запасы союзников без долгих бюрократических процедур. Ленд-лиз предполагает, что переданное имущество будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных США кредитов.

В случае заинтересованности Штатов, неразрушенная и неутраченная техника должны быть возвращены в США, когда необходимость в них отпадет.

Программа ленд-лиза для Украины перестанет действовать, когда численность российских войск у границы вернется к состоянию марта 2021 года, сообщили в сенате.

С января 2021 года США направили Украине оборонную помощь на сумму более 1,2 миллиарда долларов, а 12 марта президент Джо Байден санкционировал выделение Украине стрелкового оружия и оборудования еще на 200 миллионов долларов. Затем Байден одобрил пакет государственных расходов в 1,5 триллиона долларов, который включает 13,6 миллиарда долларов на помощь Украине.

ЕС 27 февраля согласовал предоставление летального оружия Украине на сумму в 450 миллионов евро, еще 50 миллионов - на нелетальное оружие, топливо и средства защиты.

В мире,Джозеф Байден,Сенат США,ЕС,
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