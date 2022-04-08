Украина попросилась в Европейское космическое агентство

Вскоре после начала военной операции украинское правительство попросило о вступлении страны в Европейское космическое агентство. Об этом заявил глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер на 37-м космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), передает SpaceNews.

«Это сложное решение, не такое которое можно принять очень быстро», — заявил чиновник, добавив, что обычно странам приходится проделать многолетний путь для членства в ЕКА.

«Это не то, что может произойти завтра», — добавил он.

По словам Ашбахера, в настоящее время Европейское космическое агентство рассматривает возможности оказания помощи Украине, в том числе обеспечением спутниковых данных для оценки масштаба разрушений и в сельском хозяйстве.

«Я ожидаю мощную финансовую поддержку от Запада для восстановления Украины, и космос может в этом помочь», — заявил он.