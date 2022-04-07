В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
1 час назад

Австралия ввела санкции против десятков российских бизнесменов

Lenta.ru

Власти Австралии ввели санкции против десятков российских бизнесменов и «представителей элит» из-за ситуации на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Мариз Пейн. Под новые ограничения попали 67 человек.

Австралия ввела санкции против десятков российских бизнесменов
Фото: Fotolia Fotolia

«Сегодня я объявляю о введении еще 67 санкций в отношении российской элиты и олигархов, приближенных к Владимиру Путину, которые способствуют и поддерживают его возмутительные действия», — сказала Пейн.

Конкретные имена министр не назвала. 6 апреля о введении масштабных санкций объявили США, Евросоюз и Великобритания. Под ограничения попали десятки бизнесменов и чиновников, а также отдельные российские банки. Кроме того, Лондон объявил о намерении полностью отказаться от импорта российского угля к концу года.

При этом члены ЕС не смогли договориться о немедленном эмбарго на закупки российского угля, ограничившись частичным запретом поставок на общую сумму в четыре миллиарда евро в год. Также Брюссель запретил российским судам заходить в европейские порты.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители