Австралия ввела санкции против десятков российских бизнесменов

Власти Австралии ввели санкции против десятков российских бизнесменов и «представителей элит» из-за ситуации на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Мариз Пейн. Под новые ограничения попали 67 человек.

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«Сегодня я объявляю о введении еще 67 санкций в отношении российской элиты и олигархов, приближенных к Владимиру Путину, которые способствуют и поддерживают его возмутительные действия», — сказала Пейн.

Конкретные имена министр не назвала. 6 апреля о введении масштабных санкций объявили США, Евросоюз и Великобритания. Под ограничения попали десятки бизнесменов и чиновников, а также отдельные российские банки. Кроме того, Лондон объявил о намерении полностью отказаться от импорта российского угля к концу года.