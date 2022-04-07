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22 минуты назад

В Британии украли топливо для военного корабля на сумму 250 тысяч фунтов

ТК «Звезда»

Неизвестные украли в Великобритании дизельное топливо, предназначенное для генераторов британского корабля HMS Bulwark, сообщает издание The Sun со ссылкой на источники.

В Британии украли топливо на сумму свыше 25 млн. рублей
Фото:  iStock iStock

Хищения происходили несколько недель. Топливо украли с воено-морской базы «Девонпорт» в городе Плимут. Общая стоимость украденного топлива составила более 250 тысяч фунтов стерлингов.

Инцидент произошел на фоне стремительного роста цен на топлива в стране. Правоохранительные органы проводят расследование по факту случившегося.

Напомним, в Великобритании из-за кризиса на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине зафиксировали крупнейший с 1950 годов прошлого века спад уровня жизни.

Ранее сообщалось, что Великобритания со следующей недели запрещает экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки. Страна также откажется от внешних инвестиций в Россию и импорта черной металлургии.

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