В Британии украли топливо на сумму свыше 25 млн. рублей

Неизвестные украли в Великобритании дизельное топливо, предназначенное для генераторов британского корабля HMS Bulwark, сообщает издание The Sun со ссылкой на источники.

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Хищения происходили несколько недель. Топливо украли с воено-морской базы «Девонпорт» в городе Плимут. Общая стоимость украденного топлива составила более 250 тысяч фунтов стерлингов.

Инцидент произошел на фоне стремительного роста цен на топлива в стране. Правоохранительные органы проводят расследование по факту случившегося.

Напомним, в Великобритании из-за кризиса на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине зафиксировали крупнейший с 1950 годов прошлого века спад уровня жизни.