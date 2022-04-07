Австрия вышлет четырех российских дипломатов

Австрия лишила дипломатического статуса трех сотрудников посольства РФ в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Австрии, дипломаты должны будут покинуть страну до 12 апреля.

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«Эти лица совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены нежелательными лицами (персонами нон грата) в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в заявлении официального представителя главы МИД Александера Шалленберга.

Представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что России ответит на высылку дипломатов.

Напомним, что ранее Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция и Италия - 30, Испания – 25, Дания - 15, Швеция - 3.