Президент Польши назвал диалог с Россией бессмысленным

«Я предпочитаю экономический путь, потому что он проливает меньше крови. Но для этого мы должны быть действительно последовательными: больше никаких исключений по блокировке банков. Полная конфискация состояния олигархов. Больше никаких виз для граждан России», - заявил премьер.