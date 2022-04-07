Президент Польши назвал диалог с Россией бессмысленным

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что диалог с Россией по украинскому кризису не имеет смысла. Об этом он рассказал CNN.
«Нужно поставить очень жесткие условия. Нужно сказать: «Если вы не выполните эти условия, нам не о чем говорить». Мы собираемся решительно оказать поддержку Украине, мы собираемся усилить режим санкций», - подчеркнул Дуда.
Он отметил, что диалог, который ничего не дает, - всего лишь игра, цель которой - выиграть время.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее призвал ЕС ввести полное энергетическое эмбарго против России и прекратить выдачу виз россиянам.
Моравецкий заявил, что для него не существует красных линий в экономических санкциях против России.
«Я предпочитаю экономический путь, потому что он проливает меньше крови. Но для этого мы должны быть действительно последовательными: больше никаких исключений по блокировке банков. Полная конфискация состояния олигархов. Больше никаких виз для граждан России», - заявил премьер.