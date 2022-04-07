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44 минуты назад

Президент Польши назвал диалог с Россией бессмысленным

Мария Иванова

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что диалог с Россией по украинскому кризису не имеет смысла. Об этом он рассказал CNN.

«Нужно поставить очень жесткие условия. Нужно сказать: «Если вы не выполните эти условия, нам не о чем говорить». Мы собираемся решительно оказать поддержку Украине, мы собираемся усилить режим санкций», - подчеркнул Дуда.

Он отметил, что диалог, который ничего не дает, - всего лишь игра, цель которой - выиграть время.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее призвал ЕС ввести полное энергетическое эмбарго против России и прекратить выдачу виз россиянам.

НАТО раскололась на два лагеря из-за России

Моравецкий заявил, что для него не существует красных линий в экономических санкциях против России.

«Я предпочитаю экономический путь, потому что он проливает меньше крови. Но для этого мы должны быть действительно последовательными: больше никаких исключений по блокировке банков. Полная конфискация состояния олигархов. Больше никаких виз для граждан России», - заявил премьер.

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