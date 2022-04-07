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44 минуты назад

Австрия высылает четверых российских дипломатов

ТАССиещё 2

Австрия решила выслать троих сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства РФ в Зальцбурге. Они должны покинуть территорию Австрии до 12 апреля. Об этом сообщил в четверг австрийский МИД.

Австрия высылает четверых дипломатов России
Фото: Diego Grandi/Shutterstock/FotodomDiego Grandi/Shutterstock/Fotodom

"Австрийское министерство иностранных дел объявляет о лишении дипломатического статуса трех сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства России в Зальцбурге. Эти лица совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены нежелательными лицами (персонами нон грата) в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в поступившем в ТАСС заявлении официального представителя главы МИД Александера Шалленберга.

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