В Германии рассказали об обратном эффекте попыток изолировать Россию

Западные санкции против Москвы обернулись изоляцией для тех стран, кто их ввел, и не нанесли России должного ущерба. Об этом рассказал экономист Андреас Бек, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.

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Он напомнил, что некоторые страны отказались вводить санкции против России. Среди них: Индия, Китай, Пакистан, Израиль, почти все страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Ближнего Востока и Африки.

Кроме того, Бек указал, что Германия оказалась в опасной ситуации, так как все процессы глобальной экономики в конце концов упираются в вопрос доступа к ресурсам. При этом Россия — важнейший экспортер никеля и алюминия, Германия зависит от этих поставок, подчеркнул эксперт. Бек полагает, что российские ресурсы также очень важны для экономики США.