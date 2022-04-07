В Германии рассказали об обратном эффекте попыток изолировать Россию

Западные санкции против Москвы обернулись изоляцией для тех стран, кто их ввел, и не нанесли России должного ущерба. Об этом рассказал экономист Андреас Бек, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.
Он напомнил, что некоторые страны отказались вводить санкции против России. Среди них: Индия, Китай, Пакистан, Израиль, почти все страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Ближнего Востока и Африки.
Кроме того, Бек указал, что Германия оказалась в опасной ситуации, так как все процессы глобальной экономики в конце концов упираются в вопрос доступа к ресурсам. При этом Россия — важнейший экспортер никеля и алюминия, Германия зависит от этих поставок, подчеркнул эксперт. Бек полагает, что российские ресурсы также очень важны для экономики США.
Ранее швейцарский телеканал SRF сообщил, что запрет на поставки российского газа может обернуться повсеместным дефолтом в Германии. Телеканал сообщил, что немецкая экономика сильно пострадает, если откажется от российского сырья. Крупнейший химический концерн BASF может прекратить свою работу в связи с недостатком ресурсов, что приведет к дефициту строительных материалов и полуфабрикатов. Благосостояние Германии окажется под угрозой, так как дефицит может принять крайнюю форму, поэтому ФРГ не следует отказываться от поставок газа из РФ.