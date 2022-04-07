В Британии подсчитали поддерживающие Россию страны

«Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия – на них приходится до трети мирового населения. Китайское правительство – пророссийское – избегает прямо осуждать действия Путина и едва ли поддержит Запад. А правительство Индии, – мы отнесли его к нейтральным, – укрепило взаимодействие с правительством России, особенно за счет снижения цен на нефть», – констатировали авторы статьи, признав в итоге, что далеко не все мировое сообщество считает Россию изгоем.