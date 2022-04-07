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22 минуты назад

В Британии подсчитали поддерживающие Россию страны

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Британский журнал The Economist подсчитал страны, вставшие на сторону России или сохранившие нейтралитет в ходе обострения ситуации на Украине. Издание признает, что в этих государствах проживает большая часть населения планеты.

В Британии подсчитали поддерживающие Россию страны
Фото: ТАССТАСС

Авторы издания разделили государства на пророссийские, прозападные и нейтральные. В первой группе оказались 28 стран, в которых проживает в общей совокупности треть мирового населения. В числе таких государств Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия, передает РИА «Новости».

Еще 32 государства, на чью долю также приходится до трети населения Земли, придерживаются нейтрального статуса. В их числе – Индия, Бразилия и Бангладеш.

Бывший союзник России переметнулся на сторону США и НАТО

В категорию «прозападные» попала 131 страна, где в общем количестве проживают всего лишь 36% населения мира.

«Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия – на них приходится до трети мирового населения. Китайское правительство – пророссийское – избегает прямо осуждать действия Путина и едва ли поддержит Запад. А правительство Индии, – мы отнесли его к нейтральным, – укрепило взаимодействие с правительством России, особенно за счет снижения цен на нефть», – констатировали авторы статьи, признав в итоге, что далеко не все мировое сообщество считает Россию изгоем.

Ранее городская ассамблея столицы Аляски города Джуно проголосовала против резолюции о приостановке побратимских отношений с Владивостоком.

Напомним, Торстен Рике в статье для немецкой газеты Handelsblatt заявил, что усиление ограничительных мер против России станет «тестом на прочность» для западных стран и может нарушить единство среди них.

В мире,Владимир Путин,НАТО,Правительство РФ,
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