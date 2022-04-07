В США признали, что Россия побеждает в спецоперации на Украине

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в беседе с журналистами, что Россия решительно побеждает в спецоперации на Украине.
«Мы имеем масштабный конфликт на Украине, и Россия выигрывает в нем решительно. Это факт, который подтверждают все показатели», – сказал Риттер.
Аналитик уверен, что сейчас Вооруженные силы РФ находятся в процессе завершения одной из самых ошеломительных побед в современной истории. Военный эксперт, Риттер работал инспектором ООН по вооружениям в Ираке, и имеет большой опыт в этой сфере, передает РИА Новости.
«Я всю жизнь изучал военные карты. И я вам говорю: какой бы вы показатель не рассматривали, Россия выиграла. Но вы не услышите об этом, потому что в СМИ раскручивают абсолютно противоположный тезис», – заключил он.
Ранее «ФедералПресс» писал, почему Украина не спешит с капитуляцией.