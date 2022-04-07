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48 минут назад

В ООН призвали расследовать убийства пленных российских солдат

Ura.Ru

Все сообщения о нарушениях прав человека на Украине должны быть полностью расследованы. Такой ответ дал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать видео с расправой националистов на пленными российскими военными.

В ООН призвали расследовать убийства пленных российских солдат
Фото: ReutersReuters

«Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы», — сказал Дюжаррик.

Информацию передает РИА «Новости».

6 марта Газета New York Times заявила, что ей удалось установить подлинность появившегося в соцсетях в понедельник видео, на котором националисты ВСУ выстрелами в упор добивают раненых российских военнослужащих. Видео снято в деревне к западу от Киева, вблизи к Буче. Видео, на котором украинские солдаты с особой жестокостью убивают российских военных, появилось в понедельник. На записи видно, как одного из солдат украинцы добивают несколькими выстрелами.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».

В мире,Стефан Дюжаррик,Владимир Путин,ООН,
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