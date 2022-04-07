В ООН призвали расследовать убийства пленных российских солдат

Все сообщения о нарушениях прав человека на Украине должны быть полностью расследованы. Такой ответ дал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать видео с расправой националистов на пленными российскими военными.

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«Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы», — сказал Дюжаррик.

Информацию передает РИА «Новости».

6 марта Газета New York Times заявила, что ей удалось установить подлинность появившегося в соцсетях в понедельник видео, на котором националисты ВСУ выстрелами в упор добивают раненых российских военнослужащих. Видео снято в деревне к западу от Киева, вблизи к Буче. Видео, на котором украинские солдаты с особой жестокостью убивают российских военных, появилось в понедельник. На записи видно, как одного из солдат украинцы добивают несколькими выстрелами.