КНДР считает, что США — главный «интриган» XXI века, застрявший во временах Холодной войны, а главная цель НАТО — «ослабить и разделить Россию». Об этом пишет репортер Чжао Цзяочэн для китайского издания «Хуаньцю шибао», сообщает РИА Новости.
Автор статьи выразил уверенность, что хотя прошло более 30 лет со времен окончания Холодной войны, ее «призраки» все еще живы. По его словам, Вашингтон пытается «разжечь идеологическую конфронтацию» и для этого намеренно создает «иллюзию врага». Боевые действия на Украине — «новая ловушка США», расставленная с целью контролировать Европу и ослабить Россию. Цзяочэн пишет, что тем самым США намеревается сохранить свою гегемонию в мире.
Автор статьи уверяет, что Североатлантический альянс под предводительством США в последние десятилетия предпринимал множество попыток «устранить Россию», включая экономический, политический, культурный и идеологический аспекты. Цзяочэн пишет, что главная цель организации — «разделить и ослабить Россию».
Как говорится в статье, Вашингтон организовал «цветные революции» на Украине, чтобы Россия «не препятствовала гегемонии США». Цзяочэн выразил мнение, что ранние сообщения США о скоплении российских войск на границе с Украиной и рисках эскалации конфликта «спровоцировали РФ».
Автор статьи добавил, что попытки США разделить Китай и Россию на два противоборствующих лагеря — «типичное проявление менталитета Холодной войны».