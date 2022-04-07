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41 минуту назад

Вашингтон заподозрили в желании разделить Россию

Елена Прошина

КНДР считает, что США — главный «интриган» XXI века, застрявший во временах Холодной войны, а главная цель НАТО — «ослабить и разделить Россию». Об этом пишет репортер Чжао Цзяочэн для китайского издания «Хуаньцю шибао», сообщает РИА Новости.

Вашингтон заподозрили в желании разделить Россию
Фото: EPAEPA

Автор статьи выразил уверенность, что хотя прошло более 30 лет со времен окончания Холодной войны, ее «призраки» все еще живы. По его словам, Вашингтон пытается «разжечь идеологическую конфронтацию» и для этого намеренно создает «иллюзию врага». Боевые действия на Украине — «новая ловушка США», расставленная с целью контролировать Европу и ослабить Россию. Цзяочэн пишет, что тем самым США намеревается сохранить свою гегемонию в мире.

Автор статьи уверяет, что Североатлантический альянс под предводительством США в последние десятилетия предпринимал множество попыток «устранить Россию», включая экономический, политический, культурный и идеологический аспекты. Цзяочэн пишет, что главная цель организации — «разделить и ослабить Россию».

Как говорится в статье, Вашингтон организовал «цветные революции» на Украине, чтобы Россия «не препятствовала гегемонии США». Цзяочэн выразил мнение, что ранние сообщения США о скоплении российских войск на границе с Украиной и рисках эскалации конфликта «спровоцировали РФ».

Автор статьи добавил, что попытки США разделить Китай и Россию на два противоборствующих лагеря — «типичное проявление менталитета Холодной войны».

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