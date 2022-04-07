Бывший союзник России переметнулся на сторону США и НАТО

Греция присоединилась к США и другим странам НАТО в санкционной политике против России. Отношения двух стран еще никогда не скатывались до высылки дипломатов. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

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Политик написал, что Греция «встала в один ряд» с США и прочими странами НАТО, так как сперва она присоединилась к ряду западных санкций, введенных против России, а затем приняла решение выслать российских дипломатов. Джабаров подчеркнул, что за всю историю отношений России и Греции высылки дипломатов никогда не было.

«Вот вам и православная страна, которая всегда гордилась своей духовной близостью с русскими людьми», — заявил он.

Он добавил, что десятки тысяч россиян ежегодно летают на средиземноморские курорты Греции и вносят ощутимый вклад в туристический бизнес государства. Джабаров также указал, что Турция, несмотря на давление со стороны США и НАТО, так и не присоединилась к антироссийским санкциям и уже выразила готовность принять всех желающих российских туристов на своих курортах.