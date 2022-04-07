Президент Польши заявил о "бессмысленности" диалога с Россией

"Россия напала на Украину в 2014 году. До этого она напала на Грузию. Эти атаки были неспровоцированными, и раз за разом мы слышали: "Нам необходимо поддерживать диалог с Россией". Диалог с Россией не имеет смысла", - сказал глава государства.