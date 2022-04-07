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56 минут назад

Президент Польши заявил о "бессмысленности" диалога с Россией

Газета.Ruиещё 1

Президент Польши Анджей Дуда счел диалог с Россией "бессмысленным". Соответствующее заявление он сделал в беседе с телеканалом CNN, передает РИА "Новости".

Президент Польши заявил о "бессмысленности" диалога с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Россия напала на Украину в 2014 году. До этого она напала на Грузию. Эти атаки были неспровоцированными, и раз за разом мы слышали: "Нам необходимо поддерживать диалог с Россией". Диалог с Россией не имеет смысла", - сказал глава государства.

Говоря о последствиях отказа от диалога с Москвой, польский лидер также выразил мнение, что нужно поставить президенту РФ Владимиру Путину "очень жесткие условия".

"Необходимо сказать: "До тех пор, пока вы не согласитесь на эти условия, нам не о чем с вами разговаривать", - указал политик.

Также он заявил, что Польша вместе с Евросоюзом продолжит оказывать поддержку Киеву и вводить новые санкции в отношении России.

В мире,Анджей Дуда,Владимир Путин,ЕС,
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