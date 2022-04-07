Псаки оценила решение Венгрии оплачивать российский газ рублями

Все страны индивидуально принимают решение об оплате поставок российского газа в рублях. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

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Так она прокомментировала слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Будапешт готов рассмотреть возможность платить за поставки газа из России в рублях. Она добавила, что США уже отказались от этого требования.

«Очевидно, что полагаться на рубль - это решение, которое страны принимают индивидуально. Мы четко изложили свою позицию по этому вопросу», — пояснила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что Венгрия — союзник США по НАТО, поэтому между странами продолжается сотрудничество по ряду двусторонних и глобальных интересов, в том числе — гуманитарная помощь и оборона НАТО. Она отметила, что Венгрия и США укрепляют свое партнерство.

Позднее Джен Псаки задали вопрос о том, планируют ли США в ближайшее время связаться с Венгрией в связи с ее решением рассмотреть возможность оплаты за поставки российского газа в рублях. Псаки пообещала уточнить этот момент у Госдепартамента США.