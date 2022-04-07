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30 минут назад

США запретили инвестиции в экономику России

Газета.Ruиещё 2

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий новые инвестиции в экономику России, а также предоставление ряда услуг лицам, находящимся в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

США запретили инвестиции в экономику России
Фото: ReutersReuters

Указ ограничивает экспорт, реэкспорт, продажа или предоставление, как напрямую, так и косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из США, где бы оно ни находилось, любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарем, любым лицам, находящимся в России. Также вводится запрет на новые инвестиции в Россию со стороны лица из США, где бы оно ни находилось.

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон и его союзники будут добиваться того, чтобы со временем лишить Россию каких-либо доходов от экспорта нефти и газа.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет хронику событий.

В мире,Далип Сингх,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,
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