США запретили инвестиции в экономику России

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий новые инвестиции в экономику России, а также предоставление ряда услуг лицам, находящимся в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

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Указ ограничивает экспорт, реэкспорт, продажа или предоставление, как напрямую, так и косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из США, где бы оно ни находилось, любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарем, любым лицам, находящимся в России. Также вводится запрет на новые инвестиции в Россию со стороны лица из США, где бы оно ни находилось.

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон и его союзники будут добиваться того, чтобы со временем лишить Россию каких-либо доходов от экспорта нефти и газа.