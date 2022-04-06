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10 минут назад

На позицию Меркель по членству Украины в НАТО ответили издатели книг

Вероника Полынина

На Украине отказались переиздавать биографию бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

На позицию Меркель по членству Украины в НАТО ответили издатели книг
Фото: ReutersReuters

По информации издания, отказ от переиздания книги связан с комментарием Меркель об Украине в НАТО.

В понедельник, 4 апреля, агентство DPA со ссылкой на представителя экс-канцлера сообщило, что Меркель по-прежнему уверена в правильности своего решения не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО, которое было принято в 2008 году.

«Экс-канцлер Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году», - говорится в распространенном заявлении.

При этом с Ангелой Меркель не согласен президент Украины Владимир Зеленской. Ранее он пригласил ее и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу и «увидеть, к чему привела политика уступок России».

Книга-биография «Ангела Меркель. Канцлер и ее время» историка и журналиста Ральфа Больмана вышла в 2021 году.

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