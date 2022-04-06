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25 минут назад

Хорватия вышлет дипломатов РФ в знак солидарности с НАТО и ЕС

Елена Прошина

Хорватия вышлет часть дипломатов российского посольства из страны в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел республики Гордан Грлич-Радман. Его слова приводит ТАСС.

Хорватия вышлет дипломатов РФ в знак солидарности с НАТО и ЕС
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Мы вышлем часть дипломатов РФ из страны из солидарности с НАТО и ЕС и в ответ на происходящее, на эти страшные сцены из Бучи и других украинских регионов», — сказал на заседании глав МИД стран-членов альянса в Брюсселе 6 апреля Грлич-Радман.

Ранее хорватские власти объявляли персоной нон грата дипломата российского посольства лишь раз — в 2018 году в рамках антироссийской кампании Запада по так называемому «делу Скрипалей».

Минобороны РФ опровергло обвинения со стороны Украины в убийстве мирных жителей в Буче. В ведомстве подчеркнули, что на момент инцидента российских военных в городе не было уже несколько дней и видео появилось только на четвертый день после прибытия в город сотрудников СБУ.

В мире,Политика,Минобороны России,НАТО,СБУ,ЕС,
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