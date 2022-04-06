Хорватия вышлет дипломатов РФ в знак солидарности с НАТО и ЕС

Хорватия вышлет часть дипломатов российского посольства из страны в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел республики Гордан Грлич-Радман. Его слова приводит ТАСС.

«Мы вышлем часть дипломатов РФ из страны из солидарности с НАТО и ЕС и в ответ на происходящее, на эти страшные сцены из Бучи и других украинских регионов», — сказал на заседании глав МИД стран-членов альянса в Брюсселе 6 апреля Грлич-Радман.

Ранее хорватские власти объявляли персоной нон грата дипломата российского посольства лишь раз — в 2018 году в рамках антироссийской кампании Запада по так называемому «делу Скрипалей».