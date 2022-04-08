Какие страны НАТО не спешат выступать гарантами безопасности Украины

Государства НАТО и другие зарубежные страны, которых в Киеве хотели бы видеть в качестве будущих гарантов безопасности Украины, пока не выработали единого подхода к этому вопросу. Если Франция и Италия заявляют о готовности выступить в такой роли, то Германия и США занимают уклончивую позицию, а в Китае говорят, что никаких предложений на данный счет не получали.

Фото: EPA-EFE EPA-EFE

Речь о гарантиях безопасности для Украины, похожих на пятую статью устава НАТО о коллективной обороне, зашла после стамбульского раунда переговоров между российской и украинской делегациями, в ходе которого Киев впервые в письменном виде высказал готовность продвигаться к нейтральному и безъядерному статусу. В качестве возможных гарантов украинская сторона назвала пятерку постоянных членов СБ ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция), а также Германию, Италию, Канаду, Польшу, Турцию и Израиль.

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Президент Украины Владимир Зеленский неделю назад назвал США, Великобританию, Германию, Францию и Турцию в числе тех стран, которые "уже выразили готовность стать гарантами" или с которыми "уже связались и обменялись некоторыми ранними проектами документов".

ТАСС проанализировал высказывания представителей тех государств, которые упоминались в предложениях Киева.

Дали согласие

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности Парижа выполнять роль гаранта.

"В какой-то момент наступит прекращение огня, и нам придется строить мир. Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов", - сказал он в беседе с читателями газеты Le Parisien, выдержки из которой издание опубликовало в пятницу.

Макрон также отметил, что готов продолжать телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным независимо от их результатов, поскольку это позволяет Парижу "сохранять статус участника переговоров".

Примерно с таким же заявлением выступили в пятницу и в Италии. Министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо в интервью газете Il Messaggero заявил, что Италия готова взять на себя роль гаранта:

"Мы поддерживаем переговорный процесс <...> Недостаточно того, чтобы за столом [переговоров] были только две стороны, необходимо добавить других международных игроков", - сказал он.

Ранее о готовности выступить гарантом безопасности заявила также Польша.

"Мы, конечно, готовы к тому, чтобы исполнять эту роль. <...> Если такое решение будет принято, то мы не будем уклоняться", - заявил 5 апреля в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.

Ведут переговоры

Турция, активно пытающаяся играть роль посредника в контактах между Москвой и Киевом, обсуждала вопрос предоставления Украине гарантий безопасности с представителями России, США и Франции, сообщил в четверг в интервью газете Financial Times Ибрагим Калын, представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, дискуссии находятся на начальной стадии, но "в принципе выглядят благоприятно".

"Мы провели переговоры с представителями Украины, России. У нас были переговоры с американцами, французами, но есть много военных деталей, которые должны быть выработаны нашими военными прежде, чем мы поставим под ними подпись", - сказал Калын.

Это обсуждение будет продолжено на встрече министров обороны Турции, Великобритании и Италии, которая состоится в Стамбуле позднее в пятницу.

Об обсуждении вопроса о гарантиях безопасности для Украины ранее на этой неделе рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Вопрос гарантий безопасности поднимался, но еще не изучен подробно, - сказал он, отвечая на вопросы депутатов Бундестага. - Разумеется, мы говорим об этом, причем на условиях необходимой доверительности, с Украиной и другими партнерами, которые упоминались [в качестве возможных гарантов]". Шольц отказался дать более развернутый ответ, сославшись на конфиденциальность процесса.

Пока не определились

Представители США предпочитают давать уклончивые ответы на вопрос о том, готов ли Вашингтон выступить в качестве гаранта украинской безопасности.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими украинскими партнерами на всех уровнях, обсуждая, помимо прочего, есть ли возможность урегулирования путем переговоров, <...> что можно сделать для обеспечения того, чтобы это не повторилось, чтобы Украина могла защищать себя в дальнейшем, сдерживать российскую агрессию. Я не собираюсь вдаваться в детали по поводу того, что это может включать, но ряд стран обсуждают с Украиной именно это", - заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен в интервью для русскоязычного Telegram-канала Госдепартамента.

Ранее со столь же уклончивыми высказываниями выступали и другие американские официальные лица. По словам директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, своей первоочередной задачей Вашингтон видит "предоставление тех вооружений, которые он предоставляет", и продолжение введения санкций, "создания издержек для России".

Пока не приняли решения и в Лондоне. По словам вице-премьера, главы Минюста Великобритании Доминика Рааба, решение о гарантиях "будет зависеть от того, что именно это будет включать".

"Мы предельно ясно заявляли, что не намерены участвовать в прямом военном противостоянии с Россией. Украина - не член НАТО. Мы крайне тщательно изучим все, что посчитает необходимым президент Зеленский. Однако я думаю, мы не будем в одностороннем порядке копировать те обязательства, которые мы несем перед НАТО и которые касаются членов НАТО", - заявил Рааб.

Не объявила о своей позиции по вопросу о гарантиях для Украины и Канада, которая на этой неделе обсуждала данный вопрос с Турцией на уровне глав МИД.

Вне НАТО

Израиль пока никак официально не отреагировал на предложение Киева выступить в качестве гаранта украинской безопасности. Однако сам Зеленский 2 апреля в интервью телеканалу Fox News заявлял, что Израиль, а также Ирландия входят в число стран, которые могут предоставить Украине гарантии безопасности. Он также подчеркнул, что в Киеве бы также хотели, чтобы к ним присоединился и Китай.