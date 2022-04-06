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32 минуты назад

В Германии сочли украинского посла «мужланом в обличье дипломата»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Посол Украины в Германии Андрей Мельник часто ведет себя неподобающим образом и делает он это неслучайно, сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

В Германии сочли украинского посла «мужланом в обличье дипломата»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам автора статьи Хериберта Прантла, в последнее время дипломат постоянно участвует в различных ток-шоу. Обозреватель отметил, что Мельник работает послом в Германии уже семь лет и обычно производит приятное впечатление: хорошо знает немецкий, всегда аккуратно одет и причесан, передает РИА «Новости».

При этом, по словам журналиста, когда дело касается российской спецоперации на Украине, посол переходит все границы.

Речь идет о «Концерте во имя свободы и мира» и громких возмущениях Мельника в Twitter по поводу присутствия в Берлинском филармоническом оркестре «только русских солистов».

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Также Мельник недавно упрекнул президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в наличии «целой паутины» контактов из России.

«При всем уважении, он мужлан в обличье дипломата. Он стал известен еще тем, что не придает никакого значения дипломатичности своих высказываний. Он мужлан, потому что хочет быть таким, а не потому, что по-другому не может. Он мог бы быть другим, если бы захотел», – отметил Прантл.

Журналист также высказал опасение, что подобное поведение Мельника может пагубно отразиться на украинских беженцах.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ситуация на Украине и вызванные ею трудности, в том числе антироссийские санкции, не обойдут стороной и жителей Германии.

1 марта Мельник, отвергая требование России о демилитаризации Украины, заявил, что конфликт вокруг Украины может быть урегулирован лишь после возвращения Крыма и Донбасса.

В мире,Андрей Мельник,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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