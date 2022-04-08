Еще одно российское посольство в Европе облили краской

Двое мужчин облили красной краской посольство России в Софии, правоохранители их задержали. Об этом пишет издание Sofia Globe.
Как отмечается, двое мужчин, которые ранее были депутатами, выплеснули краску на вывеску посольства.
По данным издания, данная «акция» транслировалась в социальных сетях.
Утром 6 апреля автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. В результате столкновения машина загорелась, водитель погиб.
Посол России в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что наезд автомобиля на забор российской дипломатической миссии можно назвать терактом.
МИД Румынии призвал дождаться завершения расследования инцидента у здания российского посольства в Бухаресте.