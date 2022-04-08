Еще одно российское посольство в Европе облили краской

Двое мужчин облили красной краской посольство России в Софии, правоохранители их задержали. Об этом пишет издание Sofia Globe.

Фото: ТАСС ТАСС

Как отмечается, двое мужчин, которые ранее были депутатами, выплеснули краску на вывеску посольства.

По данным издания, данная «акция» транслировалась в социальных сетях.

Утром 6 апреля автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. В результате столкновения машина загорелась, водитель погиб.