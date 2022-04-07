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4 часа назад

Мэр Мариуполя заявил, что около 50-60 тыс. жителей города находятся в подвалах

ТАССиещё 3

Примерно 50-60 тыс. жителей Мариуполя вынуждены находиться в подвалах. Об этом сообщил в четверг назначенный накануне мэр города Константин Иващенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1"

Мэр Мариуполя сообщил, сколько людей продолжают жить в подвалах города
Фото: ТАССТАСС

"На сегодняшний день определенное количество жителей, в пределах тысяч 50-60 точно, находятся еще в подвалах под обстрелами и под угрозой своей жизни", - сказал он. Из Мариуполя, по его словам, уехали около 200 тыс. жителей, осталось не менее 300 тыс.

В Мариуполе нет электричества, не работают насосные станции, канализация, сообщил мэр города.

В Мариуполе проводится строительная экспертиза, которая покажет, в какие сроки можно восстановить город, отметил мэр. Порядка 15-20% жилого фонда в Мариуполе не подлежит восстановлению, добавил он.

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