Президент Мексики осудил санкции против России

Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор осудил санкционную политику США в отношении России, а также негативно отозвался о санкциях в отношении Москвы и Минска.
Кроме того, Обрадор подчеркнул неудовлетворительную работу ООН в содействии диалогу и переговорному решению кризиса. Его слова привело РИА «Новости».
«Я считаю, что ООН плохо справилась со своей задачей, она должна искать диалог, прежде всего, и искать выход путем переговоров.
Что хорошего в начале санкционной войны или отправке оружия? Ничего! А как же невиновные? Политика провалилась, но еще есть время сесть за стол переговоров», — цитирует Обрадора телеканал «360».