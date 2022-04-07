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1 час назад

Президент Мексики осудил санкции против России

Газета.Ruиещё 1

Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор осудил санкционную политику США в отношении России, а также негативно отозвался о санкциях в отношении Москвы и Минска.

Президент Мексики осудил санкции против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, Обрадор подчеркнул неудовлетворительную работу ООН в содействии диалогу и переговорному решению кризиса. Его слова привело РИА «Новости».

«Я считаю, что ООН плохо справилась со своей задачей, она должна искать диалог, прежде всего, и искать выход путем переговоров.

Что хорошего в начале санкционной войны или отправке оружия? Ничего! А как же невиновные? Политика провалилась, но еще есть время сесть за стол переговоров», — цитирует Обрадора телеканал «360».

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