Президент Мексики осудил санкции против России

«Я считаю, что ООН плохо справилась со своей задачей, она должна искать диалог, прежде всего, и искать выход путем переговоров.



Что хорошего в начале санкционной войны или отправке оружия? Ничего! А как же невиновные? Политика провалилась, но еще есть время сесть за стол переговоров», — цитирует Обрадора телеканал «360».