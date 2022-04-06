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30 минут назад

Песков призвал Украину согласиться со статусом Крыма и Донбасса

Lenta.ru

Украина должна признать российскую принадлежность Крыма, а также суверенитет республик Донбасса — ДНР и ЛНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков призвал Украину согласиться со статусом Крыма и Донбасса
Фото: ТАССТАСС

Представитель Кремля заявил, что статус Крыма и Донбасса очевиден, и призвал Киев не медлить с принятием решения.

«Крым — это часть России», — заявил Песков и добавил, что Донецкую и Луганскую народные республики следует считать двумя независимыми государствами.

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Ранее пресс-секретарь отреагировал на санкции США, затрагивающие членов семьи президента России Владимира Путина. Он назвал это решение неадекватным.

В мире,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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