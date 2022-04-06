Шведская оппозиция призвала власти страны вступить в НАТО

Швеция должна подать заявку на вступление в НАТО в июне 2022 года. Об этом заявил лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии страны Ульф Кристерссон, передает «РИА Новости».

«Швеция — вместе с Финляндией — должна подать заявку на вступление в НАТО, когда военный альянс проведет свой саммит в конце июня», — сказал Кристерссон, выступая в Шведском университете обороны.

Ранее в Финляндии и Швеции на фоне военной спецоперации России на Украине заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в Североатлантический альянс. По словам главы НАТО Йенса Столтенберга, данное решение этих двух государств одобрят все 30 стран-союзников.