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39 минут назад

В Индии впервые обнаружили ХЕ-штамм COVID-19

Елена Прошина

Власти Мумбаи заявили о первом случае заболевания новым штаммом коронавируса ХЕ. Об этом сообщает Bloomberg.

В Индии впервые обнаружили ХЕ-штамм COVID-19
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, гибрид двух штаммов омикрона BA.1 и BA.2 обнаружили у 50-летней женщины, приехавшей в город из Южной Африки еще в феврале. Однако точный диагноз поставить ей смогли только почти спустя месяц — у нее отсутствовали симптомы COVID-19. Сейчас она находится на карантине.

В Bloomberg отметили, что вариант коронавируса ХЕ впервые обнаружили в Великобритании.

По оценкам ВОЗ, он распространяется на 10% легче, чем штамм омикрона BA.2.

В мире,ВОЗ,
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