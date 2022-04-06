В Индии впервые обнаружили ХЕ-штамм COVID-19

По данным агентства, гибрид двух штаммов омикрона BA.1 и BA.2 обнаружили у 50-летней женщины, приехавшей в город из Южной Африки еще в феврале. Однако точный диагноз поставить ей смогли только почти спустя месяц — у нее отсутствовали симптомы COVID-19. Сейчас она находится на карантине.