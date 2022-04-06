В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
48 минут назад

Орбан раскрыл подробности разговора с Путиным

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин принял предложение посетить мирные переговоры в Венгрии с участием Украины, Германии и Франции, но лишь с соблюдением определенных условий. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам телефонных переговоров с лидером РФ, передает Reuters.

Орбан раскрыл подробности разговора с Путиным
Фото: ТАССТАСС

«Он сказал, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию при участии президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца. Он сказал, что ответ лидера России был положительным, однако он предупредил, что у него будут условия», — утверждает агентство.

Орбан отметил, что Путин первым позвонил ему, чтобы поздравить с победой на выборах. Во время переговоров премьер-министр Венгрии также попросил президента России немедленно объявить о прекращении огня и заявил, что не видит проблем в оплате за российский газ рублями.

Ранее в Кремле сообщили, что Москва допускает встречу Путина с Зеленским, но только после согласования текста договора между сторонами.

В мире,Политика,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,Владимир Путин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители