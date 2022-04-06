Орбан раскрыл подробности разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин принял предложение посетить мирные переговоры в Венгрии с участием Украины, Германии и Франции, но лишь с соблюдением определенных условий. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам телефонных переговоров с лидером РФ, передает Reuters.
«Он сказал, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию при участии президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца. Он сказал, что ответ лидера России был положительным, однако он предупредил, что у него будут условия», — утверждает агентство.
Орбан отметил, что Путин первым позвонил ему, чтобы поздравить с победой на выборах. Во время переговоров премьер-министр Венгрии также попросил президента России немедленно объявить о прекращении огня и заявил, что не видит проблем в оплате за российский газ рублями.
Ранее в Кремле сообщили, что Москва допускает встречу Путина с Зеленским, но только после согласования текста договора между сторонами.