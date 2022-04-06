Орбан раскрыл подробности разговора с Путиным

«Он сказал, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию при участии президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца. Он сказал, что ответ лидера России был положительным, однако он предупредил, что у него будут условия», — утверждает агентство.