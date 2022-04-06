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1 час назад

В Абу-Даби запретят использование пластиковых пакетов

ТАСС

Агентство по охране окружающей среды Абу-Даби (EAD) вводит запрет на использование пластиковых пакетов с 1 июня на территории всего эмирата. Об этом в среду сообщило Информационное агентство ОАЭ.

В Абу-Даби запретят использование пластиковых пакетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данная мера является частью комплексной политики, запущенной властями Объединенных Арабских Эмиратов в 2020 году с целью охраны окружающей среды и борьбы с изменениями климата. Как передает агентство, запрет на использование пластиковых пакетов призван свести к минимуму вред для здоровья человека и сократить количество отходов.

Отмечается, что к июню власти Абу-Даби проведут широкомасштабную кампанию с целью информирования всех жителей эмирата о новых правилах.

Генеральный секретарь EAD Шайха Салем аль-Дахери заявила, что "эта политика проводится в тесном сотрудничестве с частными предприятиями, которые принимают активное участие в кампаниях агентства".

Кроме того, она подчеркнула, что "власти Абу-Даби изучают возможность запуска акции по приему пластиковых бутылок в обмен на денежное вознаграждение". Аль-Дахери также добавила, что "к 2024 году жители эмирата смогут полностью отказаться от использования одноразовых стаканчиков, тарелок и пищевых контейнеров".

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