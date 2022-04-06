Венгрия в случае принятия решения об оплате за поставляемый из России природный газ в рублях изолирует себя в Европе. Об этом заявил в среду на пресс-конференции вице-канцлер ФРГ , министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек .

Ранее в среду премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов платить за газ в рублях, если Россия этого захочет. Ранее он сказал, что его страна не будет следовать примеру США и присоединяться к запрету на торговлю с Россией энергоносителями. По его словам, "об этом не может быть и речи", поскольку "это будет непосильным бременем для Венгрии". Глава правительства напоминал, что 85% всего потребляемого в Венгрии газа поступает из России, 85% венгерских домохозяйств используют газ, а топливо в стране производится из нефти, 64% которой также поставляет Россия.