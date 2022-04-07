ООН восстановит присутствие в Киеве после временной передислокации ключевого персонала. Об этом сообщил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя итоги визита в Москву заместителя генсека организации по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.

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По словам Дюжаррика, Гриффитс "заявил, что после временной передислокации [части персонала] ООН восстановит гуманитарное присутствие и работу в Киеве". Он подчеркнул, что украинские власти "приветствуют это решение".

Переговоры РФ и Украины

По словам Дюжаррика, ООН надеется на продолжение переговорного процесса между Россией и Украиной.

"Мы надеемся, что стороны продолжат добросовестно вести переговоры. Мы также надеемся, что договоренность о гуманитарных паузах будет достигнута немедленно или в обозримом будущем", - сказал он.

Дюжаррик подчеркнул, что это необходимо для доставки гуманитарной помощи "тысячам нуждающихся".