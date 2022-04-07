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2 часа назад

ООН восстановит присутствие в Киеве

ТАССиещё 5

ООН восстановит присутствие в Киеве после временной передислокации ключевого персонала. Об этом сообщил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя итоги визита в Москву заместителя генсека организации по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.

ООН восстановит присутствие в Киеве
Фото: ReutersReuters

По словам Дюжаррика, Гриффитс "заявил, что после временной передислокации [части персонала] ООН восстановит гуманитарное присутствие и работу в Киеве". Он подчеркнул, что украинские власти "приветствуют это решение".

Переговоры РФ и Украины

По словам Дюжаррика, ООН надеется на продолжение переговорного процесса между Россией и Украиной.

"Мы надеемся, что стороны продолжат добросовестно вести переговоры. Мы также надеемся, что договоренность о гуманитарных паузах будет достигнута немедленно или в обозримом будущем", - сказал он.

Дюжаррик подчеркнул, что это необходимо для доставки гуманитарной помощи "тысячам нуждающихся".

Ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на встрече в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что считает реальным объявить гуманитарные паузы в отдельных регионах Украины. По его словам, их можно организовать, в частности, к северу от Киева, в Чернигове и Херсоне.

В мире,Мартин Гриффитс,Стефан Дюжаррик,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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