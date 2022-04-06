Российские самолеты обвинили в нарушении санкций в Финляндии

Криминальная полиция Финляндии расследует факты нарушения воздушного пространства страны российскими пассажирскими самолетами, сообщает РИА «Новости».

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«Следствием установлено, что четыре российских пассажирских самолета вошли в воздушное пространство Финляндии у побережья (в районе города) Ловииса в Финском заливе, не получив требуемого разрешения», - сообщили в полиции.

По версии следствия, все нарушения длились около двух минут. Россиян подозревают в нарушении санкций Евросоюза, запрещающих самолетам из РФ входить в воздушное пространство стран ЕС.

Криминальная полиция ведет расследование совместно с Силами обороны и пограничной службой Финляндии. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет, а если будут обнаружены отягчающие обстоятельства - лишения свободы на срок до четырех лет.

РИА «Новости» отмечает, что воздушное пространство Финского залива используется российскими авиакомпаниями при осуществлении полетов в Калининград.