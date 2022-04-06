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8 минут назад

Российские самолеты обвинили в нарушении санкций в Финляндии

Вероника Полынина

Криминальная полиция Финляндии расследует факты нарушения воздушного пространства страны российскими пассажирскими самолетами, сообщает РИА «Новости».

Российские самолеты обвинили в нарушении санкций в Финляндии
Фото: ТАССТАСС

«Следствием установлено, что четыре российских пассажирских самолета вошли в воздушное пространство Финляндии у побережья (в районе города) Ловииса в Финском заливе, не получив требуемого разрешения», - сообщили в полиции.

По версии следствия, все нарушения длились около двух минут. Россиян подозревают в нарушении санкций Евросоюза, запрещающих самолетам из РФ входить в воздушное пространство стран ЕС.

Криминальная полиция ведет расследование совместно с Силами обороны и пограничной службой Финляндии. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет, а если будут обнаружены отягчающие обстоятельства - лишения свободы на срок до четырех лет.

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РИА «Новости» отмечает, что воздушное пространство Финского залива используется российскими авиакомпаниями при осуществлении полетов в Калининград.

27 февраля в качестве санкционного ответа на военную операцию РФ на Украине Евросоюз закрыл воздушное пространство для самолетов, «принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых из России» — включая частные воздушные суда.

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