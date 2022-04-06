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19 минут назад

Германия столкнулась с «новой бедностью»

Lenta.ru

Германия столкнулась с «новой бедностью» из-за роста цен на энергоресурсы, заявил глава Минэкономики страны Роберт Хабек передает РИА Новости.

Германия столкнулась с «новой бедностью»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что ситуация на Украине приведет к снижению благосостояния населения Германии. Он выразил мнение, что кризис сделает немцев беднее, поскольку им придется больше платить за импорт энергоносителей.

3 апреля Хабек допустил, что отказ от газа из России поставит крест на процветании Германии. Министр заявил, что в стране нет инфраструктуры для импорта энергоносителей другими способами.

В мире,Роберт Хабек,Кристиан Линднер,
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