Германия столкнулась с «новой бедностью»

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что ситуация на Украине приведет к снижению благосостояния населения Германии. Он выразил мнение, что кризис сделает немцев беднее, поскольку им придется больше платить за импорт энергоносителей.